உலக செய்திகள்

மத சுதந்திர மீறல்கள் கருப்புபட்டியலில் இருந்து பாகிஸ்தான் உள்பட 4 நாடுகளுக்கு விலக்கு - அமெரிக்கா + "||" + US gives 'national interest' waiver to Pak, Saudi Arabia on religious freedom violations blacklist

மத சுதந்திர மீறல்கள் கருப்புபட்டியலில் இருந்து பாகிஸ்தான் உள்பட 4 நாடுகளுக்கு விலக்கு - அமெரிக்கா