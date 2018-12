தேசிய செய்திகள்

28 சதவீத உச்சபட்ச 28 சதவீத ஜி.எஸ்.டி. பிரிவில் 34 சொகுசு பொருட்களே உள்ளன - அருண் ஜெட்லி + "||" + Union Finance Minister Arun Jaitley: 28% slab rate is only applicable on 34 items now. These are luxury items.

