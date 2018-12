மாநில செய்திகள்

ராகுல் வருக, நல்லாட்சி தருக என நாங்கள் சொல்லாமல் யார் சொல்வார்கள் - ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + Who will say without telling us? M. K. Stalin

ராகுல் வருக, நல்லாட்சி தருக என நாங்கள் சொல்லாமல் யார் சொல்வார்கள் - ஸ்டாலின் பேச்சு