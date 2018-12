தேசிய செய்திகள்

அருணாச்சல பிரதேசம் : சாங்க்லாங் மாவட்டத்தில் திடீர் நில அதிர்வு + "||" + Earthquake of magnitude 4.0 occurred at 04:51 pm today in Changlang district in Arunachal Pradesh.

அருணாச்சல பிரதேசம் : சாங்க்லாங் மாவட்டத்தில் திடீர் நில அதிர்வு