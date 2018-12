மாநில செய்திகள்

7 பேர் விடுதலைக்காக தமிழக அரசு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் - அற்புதம்மாள் + "||" + 7 people need to press for the release of Tamil Nadu

7 பேர் விடுதலைக்காக தமிழக அரசு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் - அற்புதம்மாள்