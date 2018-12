புதுடெல்லி,

இந்தோனேசியாவில் சுனாமி தாக்கி 222 பேர் பலியாகி உள்ளனர். 800–க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயம் அடைந்தனர்.

இது தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி டுவிட்டரில் ஒரு பதிவு வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில் அவர், ‘‘இந்தோனேசிய சுனாமியில் பலியானவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். படுகாயம் அடைந்தவர்கள் விரைவில் குணம் அடைய வாழ்த்துகிறேன். அந்த நாட்டுக்கு தேவையான நிவாரண உதவிகளை செய்வதற்கு இந்தியா தயாராக உள்ளது’’ என கூறி உள்ளார்.

இதை இந்தோனேசிய அதிபர் ஜோகோ விடோடோவுக்கும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Saddened by the loss of lives and destruction in Indonesia caused by the Tsunami after the eruption of a volcano. Condolences to the bereaved families and wishing the injured an early recovery. India is ready to assist our maritime neighbour and friend in relief work. @jokowi