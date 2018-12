தேசிய செய்திகள்

ஷீரடி சாய்பாபா கோவிலுக்கு பாதயாத்திரை சென்ற பக்தர்கள் கூட்டத்தில் கார் புகுந்து 3 பேர் பலி - 16 பேர் காயம் + "||" + 3 pilgrims killed and 16 others injured in car rally at Shirdi Sai Baba temple

ஷீரடி சாய்பாபா கோவிலுக்கு பாதயாத்திரை சென்ற பக்தர்கள் கூட்டத்தில் கார் புகுந்து 3 பேர் பலி - 16 பேர் காயம்