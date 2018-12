உலக செய்திகள்

இலங்கை வடக்கு மாகாணத்தில் கன மழையால் வெள்ளம், 45 ஆயிரம் பேர் பாதிப்பு + "||" + Over 45,000 people hit by flash floods in northern Sri Lanka

