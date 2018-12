மாநில செய்திகள்

மக்களிடம் செல்வோம், சொல்வோம், மக்கள் மனங்களை வெல்வோம் முழக்கத்துடன் ஜனவரி முதல் மக்களை சந்திப்போம் -மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Let's go to the people,Let's say, people will win the minds With the slogan We will meet people from January- MK Stalin

