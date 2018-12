தேசிய செய்திகள்

தமிழக அரசின் ஒப்புதல் இன்றி மேகதாதுவில் கர்நாடக அரசு அணை கட்ட முடியாது - நிதின் கட்கரி + "||" + Mekedatu: No dam without consent of Tamil Nadu, says Nitin Gadkari

