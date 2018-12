மாநில செய்திகள்

துணை முதல்-அமைச்சர் ஓ.பி.எஸ். சகோதரர் ஓ.ராஜா மீண்டும் அ.தி.மு.க.வில் சேர்ப்பு + "||" + Deputy Chief Minister OPS Brother oh. Raja again joining the AIADMK

துணை முதல்-அமைச்சர் ஓ.பி.எஸ். சகோதரர் ஓ.ராஜா மீண்டும் அ.தி.மு.க.வில் சேர்ப்பு