தேசிய செய்திகள்

சினிமா போல் சம்பவம்: 30 பேருடன் சென்ற பேருந்து மலை விளிம்பில் தொங்கியது; பயணிகள் அலறல் + "||" + Cliffhanger! Miraculous escape for passengers as bus hangs from edge of hill road

சினிமா போல் சம்பவம்: 30 பேருடன் சென்ற பேருந்து மலை விளிம்பில் தொங்கியது; பயணிகள் அலறல்