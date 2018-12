மாநில செய்திகள்

தமிழக சட்டப்பேரவை ஜனவரி 2-ஆம் தேதி கூடுகிறது என சட்டப்பேரவை செயலாளர் அறிவிப்பு + "||" + Legislative Secretary has announced that the Tamil Nadu Legislative Assembly will be convened on January 2

தமிழக சட்டப்பேரவை ஜனவரி 2-ஆம் தேதி கூடுகிறது என சட்டப்பேரவை செயலாளர் அறிவிப்பு