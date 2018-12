தேசிய செய்திகள்

சத்தீஸ்கரில் எழுத, படிக்க தெரியாதவர் மந்திரி ஆனார்!! முன்னேற்றத்திற்காக கடுமையாக உழைப்பேன் என பேட்டி + "||" + Chhattisgarh: Meet Congress minister Kawasi Lakhma who cannot read or write

சத்தீஸ்கரில் எழுத, படிக்க தெரியாதவர் மந்திரி ஆனார்!! முன்னேற்றத்திற்காக கடுமையாக உழைப்பேன் என பேட்டி