மாநில செய்திகள்

எச்ஐவி வைரஸ் குழந்தையை பாதிக்காமல் இருக்க சிகிச்சை அளித்து வருகிறோம் -மதுரை அரசு மருத்துவமனை டீன் + "||" + HIV virus should not affect the baby We are being treated Dean of Madurai Government Hospital

எச்ஐவி வைரஸ் குழந்தையை பாதிக்காமல் இருக்க சிகிச்சை அளித்து வருகிறோம் -மதுரை அரசு மருத்துவமனை டீன்