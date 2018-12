மாநில செய்திகள்

லோக் ஆயுக்தா தலைவரை தேர்வு செய்யும் தேடுதல் குழுவை அமைப்பதற்கான கூட்டத்தில் பங்கேற்க இயலாது -மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Luck will choose Ayuktha's leader Search group Meeting to set up Can not participate MK Stalin

லோக் ஆயுக்தா தலைவரை தேர்வு செய்யும் தேடுதல் குழுவை அமைப்பதற்கான கூட்டத்தில் பங்கேற்க இயலாது -மு.க.ஸ்டாலின்