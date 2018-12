தேசிய செய்திகள்

முத்தலாக் மசோதா எந்த மதத்திற்கும் எதிரானது இல்லை; மத்திய மந்திரி முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி + "||" + Triple Talaq bill not against any religion

