மாநில செய்திகள்

கஜா புயல் மறுவாழ்வுத் திட்டத்துக்கு புதிய ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி நியமனம் அரசாணை வெளியீடு + "||" + Gaja Storm Rehabilitation Project New IAS Appointment of the officer

கஜா புயல் மறுவாழ்வுத் திட்டத்துக்கு புதிய ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி நியமனம் அரசாணை வெளியீடு