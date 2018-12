உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவால், உலக போலீசாக இனிமேலும் இருக்க முடியாது -டொனால்டு டிரம்ப் + "||" + US No Longer the Worlds Policeman Declares Donald Trump in Lightning Visit to Iraq

அமெரிக்காவால், உலக போலீசாக இனிமேலும் இருக்க முடியாது -டொனால்டு டிரம்ப்