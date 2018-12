"முஸ்லீம் பெண்களிடம் காங்கிரஸ் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்" -அமித்ஷா கோபம்

புதுடெல்லி

மக்களவையில் நேற்று ‘முத்தலாக்’ தடை மசோதா நிறைவேறியது. காங்கிரஸ், அ.தி.மு.க. உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் வெளிநடப்பு செய்தன.

இந்த நிலையில் முத்தலாக் தடை மசோதாவை எதிர்க்கும் காங்கிரஸ் கட்சியும், இதர கட்சிகளும் முஸ்லீம் பெண்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று பாஜக தேசியத் தலைவர் அமித் ஷா டிவிட்டர் பதிவில் கூறியுள்ளார்.

முத்தலாக் தடை மசோதாவை நிறைவேற்றியதன் மூலம் சமத்துவமும், முஸ்லீம் பெண்களுக்கு மரியாதையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மசோதாவுக்காக உழைத்த பிரதமர் மோடி மற்றும் மத்திய அரசுக்கு நன்றி என்றும் கூறியுள்ளார்.

Congratulations to PM Modi ji and the entire govt for successfully passing the Triple Talaq Bill in Lok Sabha.



This is a historic step ensuring equality and dignity for the Muslim women. Congress and other parties must apologise for decades of injustice towards Muslim women.