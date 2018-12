மாநில செய்திகள்

எம்ஜிஆர் மருத்துவப் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தராக சுதா சேஷய்யன் நியமனம் + "||" + Sudha Seshayyaan is appointed as Vice Chancellor of MGR Medical University.

