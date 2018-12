மாநில செய்திகள்

தமிழகம், புதுவையில் 24 மணி நேரத்தில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்பு + "||" + Tamil Nadu Within 24 hours Light rainfall in one or two places

