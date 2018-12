தேசிய செய்திகள்

ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சியில் இருந்து விலகி காங்கிரஸ் கட்சியில் சேர்ந்தார் ஜார்கண்ட் முன்னாள் மந்திரி + "||" + Jaleshwar Mahato, President of Janata Dal (United) Jharkhand & former Cabinet Minister in Jharkhand, joins Congress.

