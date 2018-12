மாநில செய்திகள்

6 நாட்களாக இடைநிலை ஆசிரியர்கள் நடத்தி வந்த உண்ணாவிரத போராட்டம் வாபஸ் + "||" + The hunger strike, which was conducted by the intermediate teachers for 6 days, withdrew

