மாநில செய்திகள்

கர்ப்பிணிக்கு எச்.ஐ.வி. ரத்தம்: பெண் மற்றும் கணவருக்கு அரசு வேலை வழங்குவதற்கு முயற்சி - அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி + "||" + To provide employment for the government The efforts are taking place RajendraBalaji

கர்ப்பிணிக்கு எச்.ஐ.வி. ரத்தம்: பெண் மற்றும் கணவருக்கு அரசு வேலை வழங்குவதற்கு முயற்சி - அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி