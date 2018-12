தேசிய செய்திகள்

கம்ப்யூட்டர்களை கண்காணிக்க அதிகாரம் வழங்கப்பட்ட 10 அமைப்புகளும் நினைத்தபடி செயல்பட முடியாது - மத்திய அரசு தகவல் + "||" + The 10 organizations that have been authorized to monitor computers can not function as expected - Central Government Information

கம்ப்யூட்டர்களை கண்காணிக்க அதிகாரம் வழங்கப்பட்ட 10 அமைப்புகளும் நினைத்தபடி செயல்பட முடியாது - மத்திய அரசு தகவல்