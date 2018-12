மாநில செய்திகள்

பாஜகவுடன் அதிமுக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை எதுவும் நடத்தவில்லை - மக்களவை துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை பேட்டி + "||" + AIADMK coalition did not hold talks with BJP Lok Sabha Deputy Speaker interviewed Thambidurai

பாஜகவுடன் அதிமுக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை எதுவும் நடத்தவில்லை - மக்களவை துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை பேட்டி