மாநில செய்திகள்

ஜெயலலிதா மரணம் : விசாரணைக்குழு அமைக்க வேண்டும் என அமைச்சர் கூறியது வரவேற்கத்தக்கது- ஜெயக்குமார் + "||" + Jayalalithaa's death: The commission should be set up The minister said that it is welcomeJayakumar

ஜெயலலிதா மரணம் : விசாரணைக்குழு அமைக்க வேண்டும் என அமைச்சர் கூறியது வரவேற்கத்தக்கது- ஜெயக்குமார்