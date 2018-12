தேசிய செய்திகள்

காலில் விழுந்து புலம்பிய விவசாயி: பொருட்படுத்தாமல் காரில் புறப்பட்டு சென்ற ஆட்சியர் + "||" + A farmer breaks down and falls to the feet of the newly appointed Collector Anugrah

காலில் விழுந்து புலம்பிய விவசாயி: பொருட்படுத்தாமல் காரில் புறப்பட்டு சென்ற ஆட்சியர்