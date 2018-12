உலக செய்திகள்

உலகிலேயே முதலாவதாக புத்தாண்டை வரவேற்ற நியூசிலாந்து மக்கள் + "||" + New Zealand's Auckland welcomes the new year with fireworks NewYear2019

உலகிலேயே முதலாவதாக புத்தாண்டை வரவேற்ற நியூசிலாந்து மக்கள்