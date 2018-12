உலக செய்திகள்

ஆஸ்திரேலியா: புத்தாண்டை பிரமாண்டமாக வரவேற்ற மக்கள் + "||" + Australia: People who are grateful for the New Year's Eve

ஆஸ்திரேலியா: புத்தாண்டை பிரமாண்டமாக வரவேற்ற மக்கள்