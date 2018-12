உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் பஸ் ஓட்ட கூட தகுதி இல்லாதவர்கள் விமானிகளா? - சுப்ரீம் கோர்ட்டு நீதிபதி காட்டம் + "||" + Even people who are not qualified to drive a bus in Pakistan Pilot? - Supreme Court Judge Heated

பாகிஸ்தானில் பஸ் ஓட்ட கூட தகுதி இல்லாதவர்கள் விமானிகளா? - சுப்ரீம் கோர்ட்டு நீதிபதி காட்டம்