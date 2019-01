மாநில செய்திகள்

புத்தாண்டை முன்னிட்டு நள்ளிரவில் கோவில்கள் - தேவாலயங்களில் சிறப்பு பிரார்த்தனை + "||" + On the New Year In midnight temples - special prayers in churches

புத்தாண்டை முன்னிட்டு நள்ளிரவில் கோவில்கள் - தேவாலயங்களில் சிறப்பு பிரார்த்தனை