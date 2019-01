உலக செய்திகள்

பத்திரிகையாளரின் வெட்டப்பட்ட உடல் பாகங்களை எடுத்துச் செல்லும் காட்சி : துருக்கி மீண்டும் வீடியோ வெளியீடு + "||" + Video on Turkish TV Is Said to Show Khashoggi’s Remains Being Moved

பத்திரிகையாளரின் வெட்டப்பட்ட உடல் பாகங்களை எடுத்துச் செல்லும் காட்சி : துருக்கி மீண்டும் வீடியோ வெளியீடு