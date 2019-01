தேசிய செய்திகள்

ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் உர்ஜித் படேல் பதவி விலகியதில் அரசியல் நிர்பந்தங்கள் ஏதும் இல்லை - பிரதமர் மோடி + "||" + No question of political pressure. He did a good job as RBI Governor PM to ANI

