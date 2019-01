உலக செய்திகள்

ஊழல் வழக்கில் தண்டிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து நவாஸ் ஷெரீப் மேல்முறையீடு + "||" + Nawaz Sharif challenges his conviction in graft case Nawaz Sharif challenges his conviction in graft case

ஊழல் வழக்கில் தண்டிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து நவாஸ் ஷெரீப் மேல்முறையீடு