தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தான் ஒரே சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக்கில் மாறிவிடும் என்று நினைப்பது தவறானது -பிரதமர் மோடி + "||" + Mistake to think just one surgical strike will change Pakistan Narendra Modi

பாகிஸ்தான் ஒரே சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக்கில் மாறிவிடும் என்று நினைப்பது தவறானது -பிரதமர் மோடி