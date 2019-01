உலக செய்திகள்

அமெரிக்கா வாக்குறுதிகளை காப்பாற்ற தவறினால் வடகொரியா புதிய நடவடிக்கைகளை கையாளும் - புத்தாண்டு உரையில் கிம் ஜாங் அன் எச்சரிக்கை + "||" + North Korea handles new measures if US fails to save promises - Kim Jong An warning on New Year's Eve

அமெரிக்கா வாக்குறுதிகளை காப்பாற்ற தவறினால் வடகொரியா புதிய நடவடிக்கைகளை கையாளும் - புத்தாண்டு உரையில் கிம் ஜாங் அன் எச்சரிக்கை