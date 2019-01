உலக செய்திகள்

ரஷியா: கியாஸ் சிலிண்டர் வெடித்த விபத்தில் பலியானோர் எண்ணிக்கை 21 ஆக உயர்வு + "||" + Russia: The number of casualties in the gas cylinder explosion has risen to 21

ரஷியா: கியாஸ் சிலிண்டர் வெடித்த விபத்தில் பலியானோர் எண்ணிக்கை 21 ஆக உயர்வு