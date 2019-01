தேசிய செய்திகள்

இந்த ஆட்சிக்காலத்திலேயே அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்டவேண்டும் - ஆர்.எஸ்.எஸ், விசுவ இந்து பரிஷத் வலியுறுத்தல் + "||" + It was during this rule Ayodhya should build the temple of Ram - RSS, Vishu Hindu Parishad Emphasis

இந்த ஆட்சிக்காலத்திலேயே அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்டவேண்டும் - ஆர்.எஸ்.எஸ், விசுவ இந்து பரிஷத் வலியுறுத்தல்