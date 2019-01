தேசிய செய்திகள்

போலீஸ் பாதுகாப்புடன் சென்றனர்: சபரிமலை சன்னிதானத்தில் 2 பெண்கள் சாமி தரிசனம் - நடை அடைத்து பரிகார பூஜைகள் செய்யப்பட்டன + "||" + The police went on safeguard: In Sabarimala Sannathi 2 women darshan - Loked and purging puja were made

போலீஸ் பாதுகாப்புடன் சென்றனர்: சபரிமலை சன்னிதானத்தில் 2 பெண்கள் சாமி தரிசனம் - நடை அடைத்து பரிகார பூஜைகள் செய்யப்பட்டன