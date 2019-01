உலக செய்திகள்

ரஷ்யாவில் கட்டிடம் இடிந்ததில் பலி எண்ணிக்கை 33 ஆக உயர்வு + "||" + Death toll From Building collapse in Magnitogorsk climbs to 33; Emergencies Ministry

ரஷ்யாவில் கட்டிடம் இடிந்ததில் பலி எண்ணிக்கை 33 ஆக உயர்வு