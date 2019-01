மாநில செய்திகள்

சட்டசபையில் கருணாநிதி மறைவுக்கு இரங்கல் தீர்மானம்: முதல்-அமைச்சர், துணை முதல்-அமைச்சர், சபாநாயகருக்கு நன்றி மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் சென்று தெரிவித்தார்

Mrs. Stalin thanked the deputy prime minister and speaker for thanking him.

