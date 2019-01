கிரிக்கெட்

பன்ட் சதம்; ஆஸ்திரேலியாவில் டெஸ்ட் சதம் அடித்த முதல் இந்திய விக்கெட் கீப்பர் + "||" + Pant hundred; The first Indian wicket keeper to score a Test century in Australia

பன்ட் சதம்; ஆஸ்திரேலியாவில் டெஸ்ட் சதம் அடித்த முதல் இந்திய விக்கெட் கீப்பர்