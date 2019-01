மாநில செய்திகள்

ஜல்லிக்கட்டில் ஜாதி, மதத்தை திணிப்பது வேதனை -உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை + "||" + Jallikkaṭṭil jāti, matattai tiṇippatu vētaṉai 44/5000 It is pain to impose caste and religion in the Jallikulam

ஜல்லிக்கட்டில் ஜாதி, மதத்தை திணிப்பது வேதனை -உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை