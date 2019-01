உலக செய்திகள்

பிரதிநிதிகள் சபையில் செலவின மசோதாக்கள் நிறைவேறின: அமெரிக்காவில் அரசுத்துறைகள் முடக்கம் முடிவுக்கு வருமா? + "||" + Expenditure bills in the House of Representatives have been fulfilled: Will the government departments end up in the US?

பிரதிநிதிகள் சபையில் செலவின மசோதாக்கள் நிறைவேறின: அமெரிக்காவில் அரசுத்துறைகள் முடக்கம் முடிவுக்கு வருமா?