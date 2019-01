தேசிய செய்திகள்

ராமஜென்ம பூமி வழக்கு விசாரணை தொடங்குவது எப்போது? 10-ந் தேதி முடிவு செய்யப்படும் என்று சுப்ரீம் கோர்ட்டு அறிவிப்பு + "||" + When will the Ramajenma boomi case begin? The Supreme Court notices that the judgment will be decided on 10th

ராமஜென்ம பூமி வழக்கு விசாரணை தொடங்குவது எப்போது? 10-ந் தேதி முடிவு செய்யப்படும் என்று சுப்ரீம் கோர்ட்டு அறிவிப்பு