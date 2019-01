தேசிய செய்திகள்

உ.பி. மெகா கூட்டணியிலிருந்து காங்கிரஸ் கழற்றிவிடப்பட்டது! மாயாவதி -அகிலேஷ் யாதவ் கைகோர்ப்பு + "||" + Akhilesh Yadav Meets Mayawati No Congress In UP Grand Alliance Sources

உ.பி. மெகா கூட்டணியிலிருந்து காங்கிரஸ் கழற்றிவிடப்பட்டது! மாயாவதி -அகிலேஷ் யாதவ் கைகோர்ப்பு