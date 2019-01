மாநில செய்திகள்

விவசாயிகள் எந்த பிரச்சனை என்றாலும், என் பார்வைக்கு கொண்டு வாருங்கள் - பன்வாரிலால் புரோஹித் பேச்சு + "||" + Come up to my view, even though the farmers have no problem

விவசாயிகள் எந்த பிரச்சனை என்றாலும், என் பார்வைக்கு கொண்டு வாருங்கள் - பன்வாரிலால் புரோஹித் பேச்சு