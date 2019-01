மாநில செய்திகள்

திருவாரூர் திமுக கோட்டை, தற்போது அதிமுக கோட்டையாக மாறியுள்ளது - அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ + "||" + The Thiruvarur DMK Fort has now become the stronghold of the AIADMK SellurRaju

திருவாரூர் திமுக கோட்டை, தற்போது அதிமுக கோட்டையாக மாறியுள்ளது - அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ